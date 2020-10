Reedriders Jumbo-Visma ferruilje Inzell foar It Hearrenfean

De reedriders fan de Nederlânske ploech Jumbo-Visma ferlitte earder as pland it trainingskamp yn Inzell en ferfolgje de oefensesjes ynkoarten op It Hearrenfean. Dat beslút is naam nei't yn it doarp yn it suden fan Dútslân trije reedriders fan oare ploegen posityf test binne op it coronafirus. De pleatslike reedrydbaan is dêrom foarearst sletten, foar hoe lang krekt is net dúdlik.