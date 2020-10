Noppert ûnderút tsjin Anderson yn twadde ronde World Grand Prix

De World Grand Prix is it iennige toernoai fan it jier dêr't de darters sawol mei in dûbel begjinne as einigje moatte. Gewoanwei wurdt it telefyzjetoernoai yn Dublin (Ierlân) hâlden. Om't der fanwegen de coronamaatregels gjin publyk yn de seal sitte mei, is it dartbûn útwykt nei it Ingelske Coventry.