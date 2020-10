Marit Bouwmeester stiet twadde nei earste dei EK

Bouwmeester hat like folle punten as de nûmer ien, de Deenske Anne-Marie Rindom, mar die it minder yn de earste race. Se dielt it twadde plak mei de Noarske Line Flem Host. De sylster út Warten wie bliid mei de resultaten fan de earste dei fan it EK. "Vandaag dag één. Het is hier wel ok eigenlijk. We zijn natuurlijk superblij dat we weer kunnen racen en een EK hebben", sa seit Bouwmeester.

"Er staat hier vaak een aflandige wind, dat is niet echt makkelijk omdat de wind dan niet zo stabiel is in kracht en richting. Normaal zou je zeggen dat wordt een lange week, maar dit racecomité was lekker efficiënt. Twee goede resultaten om mee te beginnen, dus ik ben wel blij."