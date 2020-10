Galema oer Rede fan Fryslân minister Schouten: "Jou ús no perspektyf"

Hoe sjocht de takomst fan de Fryske lânbou derút? Dêroer hie minister Carola Schouten it tongersdei yn har Rede fan Fryslân op útnûging fan kommissaris fan de Kening Brok. Schouten hie it benammen oer it belang fan gearwurking tusken ryk en de regio. Omrop Fryslân-ferslachjouwer Gerrit de Boer fregen oan Hendrik Galema (foarsitter organisaasje AJF foar jonge boeren), Trynke Elshof (LTO) en deputearre Klaas Fokkinga wat sy derfan fûnen.