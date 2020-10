Sloophammer makket definityf ein oan suvelfabryk Aldegea

It suterige waar fan tongersdei past goed by de tastân fan it âld suvelfabryk. Op hast alle muorren is mei grutte halen grafitty te sjen, en der sit hast gjin rút mear yn de kesinen. Meindert de Boer fan doarpsbelang sjocht mei dûbele gefoelens nei de start fan de sloop fan it ikoanyske gebou: "It is bliidskip mei droevenis", sa leit er út. "It is spitich dat it fabryk fuort moat, mar it kin net oars. We binne lykwols bliid dat der no echt wat bart."

Der is eartiids wol sjoen nei mooglikheden om it fabryk te ferbouwen, en om it âlde gebou op te knappen. Mar ien blik op it hjoeddeistige gebou is al genôch om te sjen dat dit in hiele djoere put wêze soe. "It hat fierstente lang leech stien, om der noch wat fan te meitsjen." En dus giet de sloophammer deryn.