Achtkarspelen oerwaget betelsysteem foar miljeustrjitte Bûtenpost

Der wurdt in soad ôffal ôflevere by de miljeustrjitte Lutkepost. Ynwenners fan Achtkarspelen kinne harren ôffal fergees nei it stoart bringe, mar troch it tanimmende oanbod binne de kosten ek flink tanaam.

Ut in peiling ûnder besikers op de miljeustrjitte docht bliken dat de ynwenners tefreden binne mei it ienfâldich oanbiede kinnen fan ôffal, seit de gemeente. Ek de romme iepeningstiden wurde wurdearre.

In wetterticht systeem om te kontrolearjen oft ynbrocht ôffal ek echt syn oarsprong fynt yn in húshâlden binnen de gemeente is der net, seit it kolleezje.

Ferheging drompel

De lege drompel en de romme iepeningstiden meitsje it mooglik te maklik om wat foar in oar mei te nimmen of dochs bedriuwsôffal yn te leverjen, sa stelt it kolleezje. In ferheging fan dy drompel yn de foarm fan in betelsysteem foar bepaalde ôffalstreamen kin dêrtsjin helpe.