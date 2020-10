Rabobank slút fjouwer kantoaren yn Noardeast-Fryslân definityf

Der kamen al hieltyd minder klanten, omdat de measte minsken yntusken de banksaken sels regelje fia ynternet. De kantoaren hiene op termyn al slute sild. Troch de coronakrisis barde dat earder as pland.

Wa't gjin beskikking hat oer in kompjûter kin in berop dwaan op mobile adviseurs. Dy komme - coronaproof - by minsken thús om te helpen mei it regeljen fan destige banksaken as dat nedich is.

De kantoaren yn Drachten, Dokkum, Surhústerfean, Burgum en Damwâld en op It Amelân bliuwe iepen.