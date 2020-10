Echte natuer yn Keramiekmuseum Princessehof yn Ljouwert

Klapstik fan de tentoanstelling is it wurk fan Klara Kristalova út Sweden. Yn it museum binne trije heuvels mei echt grien makke. Hjiryn binne allegearre minske- en bisteftige figueren fan keramyk te sjen. "Je maakt een wandeling door haar sprookjeswereld", fertelt Tanya Rumpff, konservator fan de tentoanstelling.

Der is wurk te sjen fan keunstners út de hiele wrâld. Se koene net nei Ljouwert komme om harren diel fan de eksposysje yn te rjochtsjen lykas gebrûklik is. It moast mei it jaan fan oanwizings op ôfstân.

Twongen ôfstân

De tentoanstelling is foar de coronakrisis betocht, mar dochs past it hiel goed by dizze tiid. In goed foarbyld is it wurk fan William Cobbing. "Het is een video waarin twee mensen met hoofden met klei erop te zien zijn. Ze zitten met een lange slurf van klei aan elkaar vast, maar kunnen elkaar niet aanraken", leit Rumpff út. It is te ferlykjen mei de twongen ôfstân dy't eltsenien no ek hâlde moat.