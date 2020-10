GGZ hat eigen teststrjitte yn Ljouwert: selde dei noch útslach

Neist it Jelgershûs fan GGZ yn Ljouwert stiet in wite tinte tsjin it gebou oan. Yn de muorre fan it gebou sit in rút dêr't in stoel foar stiet. Dêr kin degene dy't de test ûndergean moat sitte. Oan de oare kant fan it rút stiet ferpleechkundige Fokelien Bouma. "De minsken komme hjir, ik fertel efkes wat der barre sil, nim de test ôf en dan moatte se de test sels nei it laboratoarium fan Izore bringe," fertelt Bouma. "It giet allegearre hiel hurd."

Sûnt 7 septimber kinne meiwurkers en kliïnten dy't op in groep wenje, harren teste litte by de ynstânsje. Sawol de meiwurkers as de wurkjouwer binne bliid dat dat no kin, want it personiel sit folle minder lang thús en krijt deselde dei noch útslach. Fan de 1700 meiwurkers binne der no goed 250 meiwurkers test.