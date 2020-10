Stint mei de dyk wer op, ûnder nije namme: BSO-bus

By De Torteltuin wiene se wakker entûsjast oer de Stint en se wiene der hiel ûngelokkich mei dat se him net mear brûke koene. "We hebben ons altijd veilig gevoeld op de bolder. We waren een van de eersten die met de Stint begon te rijden. We hebben nog nooit problemen gehad, er is een keer een lampje stuk gegaan", seit Van Lune.

Buskes en auto

Nei it ferbod op de Stint hat Van Lune trije buskes en in auto kocht foar it ferfier fan bern fan en nei skoalle. "Maar die kunnen niet het schoolplein op, dus kinderen moeten altijd nog een stukje lopen. Dat gaat gelukkig goed, maar is wel minder veilig dan een bolderkar die de kinderen tot aan de voordeur brengt."