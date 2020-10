Wedstriid Harkemase Boys foar tredde kear op rige skrast om corona

It is al de tredde kompetysjewedstriid op rige fan Harkemase Boys dy't net trochgiet. Twa wiken lyn wiene der by tsjinstanner ODIN'59 spilers mei it coronafirus en ferline wike wie in spiler fan Harkemase Boys besmet.

Nei de sechsde spylronde fan takom wykein stiet Harkemase Boys dan noch altyd op trije wedstriden. De Harkiten ha sân punten.