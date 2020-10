Earste resultaten ûndersyk nei sâneroasje ûnder Waadseedyk posityf

By it ûndersyk is yn de sânlaach stapke by stapke in ferhege wetterdruk kreëarre, en by eltse stap is it effekt op de sânlaach byholden. De earste resultaten binne posityf: it faalmeganisme piping is net ûntstien. Dat betsjut dat by it sân oan de Waadseedyk op syn minst twa kear minder rap it faalmeganisme piping ûnstiet as by riviersân. Takom jier start in gruttere praktykproef yn Seelân.

It ûndersyk is diel fan in gearwurking fan it Ryk en de wetterskippen om Nederlân te beskermjen tsjin oerstreamingen. De resultaten fan de proef oan de Waadseedyk binne direkt fan tapassing op it dykfersterkingsprojekt Koehool-Lauwersmeer.

Animaasje fan Wetterskip Fryslân oer it prinsipe 'faalmechanisme piping':