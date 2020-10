Kommissaris Arno Brok tsjin minister Schouten: "Jou de jonge boer de romte"

Alle jierren freget de provinsje Fryslân in promininte sprekker út dy't Fryslân in spegel foarhâldt mei it each op de takomst. Dat is dit jier dus minister Schouten. "We binne hjir yn Fryslân grutsk op ús lânbou en grutsk op ús boeren", seit Brok. "We wolle ek graach in lânbouprovinsje bliuwe. Hoe sjocht de minister dat foar ha?"

Jou romte

Der is al lange tiid in soad te dwaan om de ûntwikkelingen yn de agraryske wrâld, wit Brok. "De boer hat in soad ûnwissichheden, der is in soad argewaasje. Mar de provinsje hat sein: we kinne ús net yntinke dat der gjin takomst is foar de boer. We wolle wol mear natuerynklusive en duorsume lânbou. Dus jou de boer, en al hielendal de jonge boer, de romte."