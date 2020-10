Bewenners Zuidergrachtswal daagje gemeente Harns út

De gemeente wol mei it Balklandpark in stedspark realisearje mei romte foar sport, spul en rekreaasje. It klam moat der lizze op natuer, rêst, bewustwêzen en edukaasje. "We geven invulling aan biodiversiteit met een onder andere een voedselbos, tiny forest, vogelparadijs, insectenvilla's en houtwallen", seit inisjatyfnimster Lilian Fopma.

Wurkgroep

De bewenners fan de Zuidergrachtswal hawwe har feriene yn de Werkgroep Balklandpark Noord. Yn maart dit jier begûnen se in hantekeningaksje om it draachflak foar harren inisjatyf te testen. Yn koarte tiid hellen se mear as 250 hantekens op.

No't dúdlik is dat der draachflak is foar it inisjatyf, is de wurkgroep yn petear gien mei de gemeente. Wethâlder Erik de Groot: "Het Balklandpark is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. Gebiedsontwikkeling doe je niet alleen als gemeente, maar samen met de inwoners. Om die reden staan wij altijd open voor initiatieven uit de samenleving."

De wurkgroep hat yntusken in plan fan oanpak yntsjinne. Wethâlder Paul Schoute: "We hebben dit plan van aanpak in het college besproken en we zijn hier blij mee, waardoor we er ook van harte mee instemmen om de benodigde vervolgstappen te zetten. Belangrijk onderdeel hierbij is het vormgeven van participatie. Waar nodig zal de gemeente de werkgroep hierbij ondersteunen."

Gearwurking

It einresultaat is dat de wurkgroep en de gemeente ta in gearwurking kaam binne. De gemeente sil it noardlik part fan it park kasko opleverje en de wurkgroep stelt it ûntwerp op, bystien troch saakkundigen. Yn in letter stadium wurde ek de mooglikheden foar útfiering en ûnderhâld ûndersocht.