Nij fabryk om 4.000 hûzen te bouwen: "Bijdragen aan oplossing wooncrisis"

"De paar duizend huizen die wij bouwen, zijn dan maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar we dragen nu wel bij aan de oplossing. We geven een flinke zet en we hopen dat er meer mensen meedoen, want de opgave is enorm." Yn it nij fabryk wurde benammen wenningen makke foar de sosjale hiersektor en betelbere starterswenningen.

Van Wijnen is mei ferskate gemeenten yn it Noarden yn petear oer de nije wize fan bouwen en hoe't dêroan mei de provinsje Fryslân ynfolling oan jûn wurde kin.

Boargemaster Tjeerd van der Zwan fan Hearrenfean is bliid mei it nijs dat it fabryk yn syn gemeente komt. "Dat Van Wijnen kiest voor een nieuwe fabriek in Heerenveen is geweldig nieuws. Zeker voor Heerenveen, maar ook voor de regio breed. Daarbij denk ik vooral aan werkgelegenheid en de korte lijnen die er van oudsher al liggen met dit bedrijf."

Wenkrisis is enoarm

It fabryk komt yn in tiid fan ekonomyske krisis, feroarsake troch it coronafirus. "Maar dat zien we als voorbijgaande aard", seit Hutten. "Hoe hard die crisis ook is. Ook de wooncrisis is enorm."

Op De Gordyk, dêr't Van Wijnen ek hûzen bout yn in fabryk, hoege se net benaud te wêzen dat dit nij fabryk ferfelende gefolgen hat foar De Gordyk. "Gorredijk speelt ook nog echt een rol in onze toekomstplannen, ze hoeven daar niet ongerust te zijn. Net als Heerenveen blijft Gorredijk een belangrijke plek voor ons."

Oer in moanne moat de earste peal fan it nij fabryk de grûn yn.