200 banen en jierliks 4.000 hûzen yn nij fabryk fan Van Wijnen op It Hearrenfean

Neffens Van Wijnen helpt de nije lokaasje oan it oplossen fan it wenningtekoart yn Nederlân. De produsearre wenningen kinne neffens it bedriuw yn koarte tiid makke wurde, binne betelber en sirkulêr.

Nederlân hat noch altyd in wenningtekoart fan sa'n 300.000 hûzen. It tal opdrachten dat op de planke leit is lang net genôch om dy achterstân fuort te wurkjen. Oant 2030 soene er alle jierren 90.000 wenningen by komme moatte. Ofrûne jier binne 71.000 nijbouwenningen oplevere.

Sosjale hier en betelbere starterswenningen

Yn it nij fabryk wurde benammen wenningen makke foar de sosjale hiersektor en betelbere starterswenningen. Van Wijnen is mei ferskate gemeenten yn it Noarden yn petear oer de nije wize fan bouwen en hoe't dêroan mei de provinsje Fryslân ynfolling oan jûn wurde kin.

It fabryk biedt aanst wurk oan sa'n twahûndert minsken.

Boargemaster Tjeerd van der Zwan fan Hearrenfean is bliid mei it nijs dat it fabryk yn syn gemeente komt. "Dat Van Wijnen kiest voor een nieuwe fabriek in Heerenveen is geweldig nieuws. Zeker voor Heerenveen, maar ook voor de regio breed. Daarbij denk ik vooral aan werkgelegenheid en de korte lijnen die er van oudsher al liggen met dit bedrijf."