Tal coronabesmettings rint fierder op: 133 nije positive tests

We reizgje mei ús allen noch fierstente folle om it reproduksjegetal fan it coronafirus werom te bringen. Dat seit wiskundige Bert Slager by BNR. Slagter sit yn it ûnôfhinklike Covid-19-RedTeam. Der wie ferline wike sa'n 10 persint minder ferkear op de dyk as in jier earder.

"Zolang er nog files zijn, is dat een indicatie dat er nog te veel auto's op de weg zijn", seit Slagter. "Medio maart was de afname 30 tot 40 procent en was het zo leeg dat het leek of je door Zweden reed." Neffens Slagter hat de oprop fan it kabinet om thús te wurkjen, noch net genôch effekt. "Blijkbaar verwacht het kabinet dat het aantal infecties op kantoor afneemt, maar dan moet het wel gebeuren. Dan moet je wel nadenken over hoeveel mensen zich daaraan gaan houden en hoeveel effect dat heeft. Ik weet niet hoeveel dat hier het geval zou zijn."