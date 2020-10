Coronanijs fan 8 oktober: Tal coronabesmettings rint fierder op: 133 nije positive tests

Minsken dy't in coronaboete fan 390 betelle hawwe, kinne dat jild of in part dêrfan net weromkrije. Dat seit justysjeminister Grapperhaus yn it debat mei de Twadde Keamer.. Hy seit dat it net oan him is om yn te gripen op in straf dy't troch it Iepenbier Ministearje of de rjochter oplein is.

It debat giet oer de 'coronaspoedwet'. De Keamer wol dat de boete foar it skeinen fan coronaregels ferlege wurdt fan 390 nei 95 euro. Dat komt yn de wet. Fieders wurdt dêryn ek opnaam dat coronaboete net liedt ta in strafblêd.