Tûmba lûkt mei caravan troch de provinsje om moaie ferhalen te hearren

Helmantel fernimt yn de provinsje dat minsken bûten Ljouwert faak net fan Tûmba heard ha. "We zitten zelf in Leeuwarden, daar komen ook de meeste meldingen vandaan. Maar er wonen meer dan 600.000 mensen in Fryslân." Om ek minsken bûten de haadstêd te berikken, hie Helmantel as idee om mei de caravan de provinsje yn te lûken. Hy giet del by skoallen, pleinen en wurkplakken.

Caravan is fertroud

In caravan is geskikt, seit Helmantel, want sa'n romte is wat fertrouder as yn it iepenbier. "In het verleden had ik wel eens een kraampje op de markt. Dan vielen we wel op, maar een serieus gesprek lukte niet altijd."

De caravan is omskildere yn de kleuren en bylden fan it Fryske lânskip, mei minsken derop dy't it ferskaat fan de Fryske mienskip sjen litte moat. Dochs is it noch altyd net hiel maklik om mei minsken te praten, fernimt Helmantel. "Het is best lastig om mensen aan te spreken. Mensen lopen het liefst gewoon door. Bovendien is het vrij rustig op straat nu."