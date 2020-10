Soargen, mar ek stipe foar kolleezje yn coronadebat Ljouwert

De gemeenteriedsleden mochten net debattearje mei Sybrand Buma as haad fan de Veiligheidsregio Fryslân, mar allinnich mei it kolleezje fan de gemeente Ljouwert. Just mei dy ferskate petten dy't Buma op hat, hat Lijst058 muoite. "In deze tijden moet onze burgemeester vooral een burgervader zijn en er voor zijn inwoners zijn. Wij zijn wel blij dat we dat steeds meer zien", sei Otto van der Galiën.

Undúdlik

Neffens PAL/GrienLinks binne in soad regels foar de ynwenners fan Ljouwert ûndúdlik. "Als ik bij het gemeentekantoor naar binnen wil, moet ik eerst een mondkapje dragen, daarna mag ik hem af doen, maar vervolgens moet ik hem daarna weer op doen wanneer ik bij de servicebalie een vraag wil stellen", sei riedslid Femke Molenaar.

Se meitsje harren benammen soargen oer de iepenbiere romte dy't op plakken te lyts is om oardel meter ôfstân te bewarjen, lykas yn de Doelesteech.

Ald en nij

De VVD makket him soargen oer âld en nij. Fraksjefoarsitter Marcel Visser woe graach dúdlikens ha oer hoe't it feest derút komt te sjen. Dêr koe boargemaster Buma noch net in soad oer sizze. "Zoals het er nu voor staat, mogen er maximaal drie mensen per huishouden op visite komen en geldt nog steeds de maximaal 30 personen op andere plekken."

Neffens fraksjefoarsitter Eline de Koning fan de PvdA is der mear omtinken nedich foar kwetsbere minsken yn de mienskip dy't lêst hawwe fan de coronakrisis. Sa soenen minsken dy't WMO-ferfier brûke mei in soad minsken yn ien buske sitte. Neffens de fraksje ha in soad stúdinten lêst fan de coronapandemy.