Brânwacht rêdt persoan by wenningbrân op It Hearrenfean

By de melding fan de brân wie direkt dúdlik dat der noch in bewenner yn it gebou wie. De brânwacht gong dêrom by oankomst direkt nei binnen ta. Dêr troffen se de melder fan de brân oan. Dy is kontrolearre troch personiel fan de ambulânse.

De brân wie dêrnei frij rap ûnder kontrôle, mar der wie wol in soad skea. De omlizzende hûzen binne ûntromme.