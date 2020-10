Haule krijt syn liedklok werom: skea fan houtrot wer opknapt

It kolleezje fan tsjerkerintmasters fan PKN gemeente Donkerbroek-Haule hat doe besletten de konstruksje opknappe te litten. Dat wurk hat mei-inoar goed 20.000 euro koste. In fjirde part is troch gemeente Eaststellingwerf betelle om't de tsjerke in gemeentlik monumint is. De 300 kilo swiere klok wurdt benammen brûkt by begrafenissen.