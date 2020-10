Fryske reedriders kinne it iis net op: iishal Inzell sletten fanwegen besmettingen

De iishal yn Inzell, de Max Aicher Arena, is foarearst sletten fanwegen twa coronabesmettingen by Dútske reedriders. Dat meldt it Dútske reedrydbûn. Yn Inzell binne op dit stuit ek in soad Fryske reedriders, wêrûnder Sven Kramer, Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Femke Kok en Michelle de Jong.