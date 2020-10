Ferkiezing: de meast duorsume Fryske wente fan 2020 stiet yn Toppenhuzen

Der hawwe mear as 500 minsken op it hûs stimd. De wente is yn 2009 boud en it wie in ûntwerp fan de eigener sels. Nei twa jier bouwe koe der yn wenne wurde.

Der lizze ûnder oaren sinnepanielen op it dak, der binne twa waarmtepompen, in waarmtebuffer ûnder de garaazje en in sinneboiler fan 300 liter. Fierder is der in soad twaddehânsk boumateriaal brûkt, bygelyks de dakpannen en de gevelstiennen.