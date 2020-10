Omrop TIP: De takomst fan de Fryske lânbou yn de Rede fan Fryslân

De Rede fan Fryslân is útgroeid ta in jierlikse tradysje. In prominint persoan fan bûten de provinsje hâldt Fryslân in spegel foar mei it each op de takomst. De tsiende edysje fan dit jier stiet yn it teken fan de Fryske lânbou. Eardere sprekkers wienen ûnder oaren Gerrit Hiemstra, Pieter Winsemius en Gerdi Verbeet.