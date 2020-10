Coronatestbedriuw ferhuzet fan Abe Lenstra-skybox nei Ljouwert

"De verhuizing is nodig om de veiligheid van onze medewerkers te kunnen waarborgen", fertelt regiokoördinator fan U-Diagnostics, Dirk Koppen. "In de skybox zaten we binnen en waren mensen ongerust over de testlocatie".

Fuotbalstadion net handich

Der moast dus plak fûn wurde op in oare lokaasje dêr't feilich test wurde kin. Want de ekstra testkapasiteit is bot nedich, seit Koppen: "We springen op dit moment bij om de testcapaciteit te vergroten in Nederland. En dan zoek je ook naar een weg waar je je medewerkers kunt beschermen. Een dichte ruimte is dan niet handig en zeker niet in een stadion waar ook veel andere mensen komen. Dan besmet je elkaar en dan ga je juist het tegenovergestelde doen van wat je wilt bereiken."

De oplossing foar in feilige lokaasje is neffens de regiokoördinator dan ek: bûten. "Onze medewerkers zijn cruciaal, de veiligste manier om te testen is toch wel een drive-thru."