Hôf docht nije skou yn saak-Van Seggeren en in anonime brief dûkt op

De saak yn it koart:

Yn july 2017 wurdt it lichem fan de 37-jierrige Tjeerd van Seggeren út Kollumersweach oantroffen yn in stik greide oan de râne fan De Westereen. Dêrnei is it lang ûndúdlik wat der krekt bard is. Yn desimber dat jier wurdt de 33-jierrige frou fan Van Seggeren oanholden as fertochte fan belutsenheid by de dea fan har man. Op de rjochtsaak docht bliken dat it slachtoffer mei opsetsin mei in hurd of stevich foarwerp op 'e holle slein is en sa om it libben kaam is.

Op 11 july 2019 wurdt de widdo feroardiele ta tweintich jier sel foar moard op har man. De advokaat giet yn heger berop.