Grutte plannen mei 'Schatzenburg' Menaam: trije kear sa grut

It park hjit no al Waadhoeke-resort, mar dat wurdt aanst Waadhoekerhout. Op it terrein komt plak foar woodlodges, blokhutten, sjalets en safarytinten. Dêrmei moat it park in folle lúksere útstrieling krije as no.

De eigeners sprekke fan in oaze foar rêstsikers en rekreanten. De lêste fjouwer jier is al in protte tiid en jild ynvestearre om it park nei in heger nivo te tillen. Ek is de relaasje mei de ferskate oerheden hersteld.

Yn de perioade fan de eardere eigners stiene dy ûnder druk, ûnder oare nei in langrinnend konflikt oer de oanlis fan de lûdswâl by de A31. Ek wurdt besocht om de bân mei de besteande eigeners en hierders op it eardere Schatzenburg te ferbetterjen.