Bewenner Grou set enkête oer ferdwinen Swarte Pyt online: "80% is tegen"

It foarnimmen om Swarte Pyt ôf te skaffen kaam earder dizze wike yn it nijs. It komitee dat de yntocht fan Sint Piter organisearret fynt dat Swarte Pyt net mear fan dizze tiid is.

It komitee seit ek dat Grouster ynstellingen en skoallen nei harren miening frege is, mar Korthuis betwivelet oft dat in goed byld jout. Hy seit dat syn eigen enkête in oar byld jout en fynt dat komitee mar better sels ek in enkête dwaan kin. Hoe't it komitee krekt fierder wol mei Swarte Pyt is noch net bekend. Dat wurdt pas oer twa wiken dúdlik.