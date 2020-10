Raad van State jout grien ljocht foar ferhuzing supermerk yn Easterwâlde

Alle beswieren fan in fêstgoedûntwikkeler binne troch de heechste bestjoersrjochter fan tafel fage. Neffens him soenen der tefolle supermerken yn it plak komme.

It bestimmingsplan makket ek de bou fan 44 soarchapparteminten en alve wenapparteminten mooglik.

De Raad fynt dat troch it ferpleatsen fan de winkel en de wenningbou it winkelsintrum kwalitatyf fersterke wurdt. In tanimmende winkelleechstân wurdt keard en de leefberens wurdt fergrutte.