Joris Kramer kiest foar Cambuur nei in jier op 'e bank: "Dat vreet aan me"

By AZ siet Kramer eins allinne mar op de bank. Yn it ferline spile de 24-jierrige ferdigener ek noch wol by de beloften fan AZ, mar it ôfrûne seizoen net. Sterker noch: hy spile mear as in jier lyn foar it lêst yn in offisjele wedstriid. "Ik heb een jaar lang vooral op de bank gezeten en dat vreet aan je. Cambuur volgde me al een paar jaar en ze kwamen weer. Nu dacht ik: dit is een goed moment."

Priizjende wurden

De linkspoat beskikt neffens trainer Henk de Jong en Foeke Booy ek oer fuotbaljende kwaliteiten. Neffens Kramer komt dat troch de oplieding fan AZ. Dêryn spile er ek mei ûnder oaren Mees Hoedemakers en Jamie Jacobs. "Ik heb Jamie Jacobs bericht en ik heb altijd al contact gehad met Michael Breij en Mees Hoedemakers. Ze hadden alleen maar lovende woorden over de club en de supporters. De staf is ook heel sympathiek."