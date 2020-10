Fryske Mozilla siket frijwilligers foar ynsprekken Fryske sinnen

It idee komt fan Wim Benes, frijwilliger by webbrowser Mozilla. "We sykje in hiel soad ferskate Friezen mei ferskate aksinten dy't de sinnen ynsprekke. Sa kin de kompjûter leare hoe't wurden ferskillend útsprutsen wurde en se dochs herkenne. De sintsjes binne opsteld troch de Fryske Akademy."

De bedoeling is úteinlik dat it mooglik wurdt om kompjûters en apparaten kommando's yn it Frysk te jaan. "Der binne al 20.000 sinnen ynsprutsen, en der ha al mear as 200 minsken mei dwaande west, mar der kinne noch altyd mear by." Fan de nedige 300 oeren is no 28 oeren oan ynsprutsen materiaal beskikber.

Meidwaan kin op de webside voice.mozilla.frl.

Oan it projekt dogge mei: Afûk, Fryske Akademy, Omrop Fryslân, provinsje Fryslân, Fers, NHL Stenden.