Koegelwieck foarearst út de feart; motoaren wurde goed neisjoen

Om de oanhâldende problemen mei de rappe fearboat Koegelwieck fan rederij Doeksen te ferhelpen is de stjoerboardmotor út it skip helle en nei in ynternasjonale ekspert brocht. Dêr wurdt sjoen nei wat de skea feroarsaket en de motor wurdt wer opnij opboud. De sneltsjinst Koegelwieck faart gewoanwei tusken Harns, Skylge en Flylân.