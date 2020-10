Cambuur Sjoernaal: Ynfaller Jamie Jacobs grutte man

SC Cambuur like in tige drege jûn temjitte te gean op besite by Helmond Sport, doe't de thúsklup op slach fan it skoft op foarsprong kaam. It rûn foar gjin meter by de Ljouwerters. Mar doe brocht trainer Henk de Jong mei ynfaller Jamie Jacobs farsk bloed yn. It soarge foar in kanteling yn de wedstriid. Jacobs skoarde twa kear, joech in assist en úteinlik gie Cambuur mei in romme 5-1 oerwinning werom nei Ljouwert.

Sjoch hjirûnder nei it nije Cambuur Sjoernaal: