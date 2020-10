Ljouwerter bordelen reitsje fergunning kwyt

De aksje folget op in tip fan it Iepenbier Ministearje, en in ûndersyk fan de gemeente nei de eigener fan dizze pannen. Hjirút die bliken dat de fergunningen misbrûkt waarden foar kriminele aktiviteiten.

De eksploitant moat foar nije wike tongersdei de pannen sletten hawwe. It Leger des Heils en Fier binne belutsen by it sykjen fan in oar wurkplak foar de prostituees.