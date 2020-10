PAL/GrienLinks wol ôf fan Swarte Pyt yn Ljouwert

"Overal om ons heen is inmiddels Zwarte Piet afgeschaft en wij hebben hier op onze handen gezeten", seit riedslid Femke Molenaar fan PAL/GrienLinks. Rûnom yn it lân hawwe GroenLinks fraksjes moasjes yntsjinne, om de saak yn de eigen gemeente oan it rôljen te krijen, mar net yn Ljouwert. "Wij hebben hier een bewuste keuze gemaakt, door het een maatschappelijke ontwikkeling te laten zijn." Benammen ek om't der fanút de organisaasje al oer it uterlik fan Pyt neitocht waard.

Mar om't der no yn oktober noch hieltyd net in dúdlike beweging is yn de organisaasje fan de yntocht, wol de partij no dochs aksje ûndernimme. "Onlangs kwam er een protestactie de lucht in waarbij je je kan inschrijven om te demonstreren in één van 27 gemeentes, en Leeuwarden staat daarbij. Dat doet mij pijn."

De partij wol de organisaasje net yn it paad sitte, mar se wolle se wol oproppe om aksje te ûndernimmen.