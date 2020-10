Nij rekôr: 106 besmettings yn de ôfrûne 24 oeren

Guon partijen yn de Twadde Keamer wolle dat minister Ingrid van Engelshoven fan ûnderwiis ûndersiket oft der ek oare mooglikheden binne foar fysyk ûnderwiis. Studinten yn it mbo, hbo of op de universiteit soene bygelyks ek ferspraat kolleezje krije kinne yn in lege tsjerke, in teäterseal of yn in bioskoop. Sokke lokaasjes wurde op dit stuit net brûkt en kinne foar it ûnderwiis miskien in útkomst wêze.

Under oare it CDA en GrienLinks sjogge dêr mooglikheden yn. De VVD stipet de ideeën, mar wol earst wol witte watfoar gefolgen it hat foat it tal 'ferfiersbewegingen' fan studinten. Mear studinten yn it iepenbier ferfier kin ek foar in tanimming yn it tal besmettingen soargje. Minister Van Engelshoven wurdearret it 'out-of-the-box'-tinken en wol sjen wat sy dwaan kin.