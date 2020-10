Filmfestival ropt help yn fan oare bioskopen

It Noardlik Film Festival dat dit jier fan 11 oant 15 novimber plakfine sil, is op kreative wize dwaande om it festival dochs trochgean te litten. Nettsjinsteande alle coronamaatregelen wol de organisaasje dochs in festival op poaten sette. In ûnderdiel hjirfan is it sprieden fan de films oer hiel de provinsje. Gewoanwei wurde de films allinnich yn de Ljouwerter skouboarch De Harmonie en filmhûs Slieker sjen litten. Mar dit jier binne de festivalfilms ek te sjen yn Drachten, It Hearrenfean, Snits en Frjentsjer. Dêrnjonken is ek filmketen Pathé yn Ljouwert ree fûn om mei te dwaan.

Om't der in beheind tal besikers wolkom is yn de sealen, krije no mear minsken de kâns om wat mei te krijen fan it festival. Filmprogrammeur Fredau Buwalda: "Hoewel we in deze tijd de gezellige sfeer van ontmoeting en uitgebreide nazit helaas niet kunnen en moreel gezien nu ook niet willen faciliteren, kunnen wij wél dat unieke filmprogramma leveren op een manier waar wij achter staan: op groot doek, in het donker, met professionele bioscooptechniek die een topbeleving van film garandeert."

Drive-In

It filmfestival woe ek in grutte Drive-In bioskoop opsette op it Saailân yn Ljouwert, mar troch de nije coronamaatregelen is it noch ûnwis oft dit trochgean kin. It evenemint wurdt nammentlik sjoen as in bûtenevenemint, en dêr meie op dit stuit mar 40 besikers by wêze, en dat soe betsjutte dat der mei dizze regels maksimaal 20 auto's komme meie, en net de 90 dêr't de organisaasje op hope.