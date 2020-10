Coronanijs fan 7 oktober: Nij rekôr: 106 besmettings yn de ôfrûne 24 oeren

De learlingen fan klasse 4, 5 en 6 fan it Ljouwerter Lyseum meie tongersdei en freed net op skoalle komme fanwegen in coronabesmetting. Dat hat de skoalle yn in e-mail oan de âlders witte litten. It is al de tredde kear dat learlingen fan it Lyseum thúsbliuwe moatte fanwegen it coronafirus. Earder gie it om hiel vwo-5 en hiel havo-5.