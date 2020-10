Ekstra omtinken foar taaststrepen yn Ljouwert

De opfallende blauwe tegels moatte minsken derop wize dat se de ribbeltegels op de stoepe frij hâlde moatte fan bygelyks koffers, berneweinen of parkearde fytsen. It bart gauris dat minsken net troch hawwe dat se har guod op de wichtige tegels delset hawwe.

Foar minsken mei in fisuele beheining binne de strepen sa wichtich, om't se brûkt wurde om te navigearjen. Se folgje de linen mei harren taaststôk of fuotten. Nico Smits fan Oogvereniging Fryslân, hat sels ûnderfining mei de tegels, en hy is wiis mei de nije kampanje: "It binne ús oriïntaasjepunten. Wy fiele oan de stôkpunt wat de rûte nei it sintrum fan Ljouwert as it stasjon is." De earste twa tegels wurde dan ek by it stasjon dellein, om't it in wichtich sintrumpunt yn de Fryske haadstêd is.

It is de bedoeling dat de tegels ynkoarten ek yn Snits en Drachten komme te lizzen.