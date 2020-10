Jacobs nimt Cambuur by de hân: "Ik wist wat ik moest doen"

De Ljouwerters hiene it yn de earste helte dreech, mar dat wie neffens trainer Henk de Jong in seine. "It kaam perfekt út dat wy in minne earste helte spilen, want dêrtroch koene wy de PSV-fariant spylje." De Jong referearret dêrmei oan de wedstriid tsjin de Eindhovenaren ferline jier yn de snie. "Ik hie it al yn de kop nei in minút as 30, ik tink dat moatte wy wer dwaan." Yn de rêst koe De Jong dêrom ek "lekker tekear" gean tsjin syn spilers. "Mear hoechst ek net te sizzen, en dan witst dat al dat der wat barre sil."

It moast neffens De Jong foaral flugger, en mei mear pit. Under oare Jacobs spile neffens de trainer oant no ta mei in 'juk op de rêch', dat der yn de twadde helte fan dizze wedstriid fan him ôf slaan koe.

Dat Cambuur it dreech hie yn de earste helte fernuvere De Jong net, want ek oare ploegen moasten oan de bak tsjin Helmond Sport. "Ik haw Volendam hjir spyljen sjoen, dy winne yn de 93ste minút. En oare ploegen dy't hjir spilen hawwe ek gelok hân!"