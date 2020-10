VV Bûtenpost yn thriller nei penaltys ûnderút yn KNVB Beker-kwalifikaasje

VV Bûtenpost is der net yn slagge him te pleatsen foar it haadtoernoai fan de KNVB Beker. VV Capelle wie nei penaltys te sterk foar de Fryske haadklasser. Nei de ferlinging stie der 1-1 op it skoareboerd.

Trainer Jasper Bouma oer de útskeakeling: