Wielrenner Pieter Weening gewond door val tijdens Giro d'Italia

Weening liet zich onderzoeken door de ronde-arts, maar kon de etappe gewoon uitrijden. Hij arriveerde bijna 3 minuten na de Franse ritwinnaar Arnaud Démare in Villafranca Tirrena. Volgens Trek-Segafredo zal Weening wel een paar dagen last hebben van de schaafwonden. "Maar niets zal verhinderen dat hij van start gaat in de vijfde etappe."

De deelnemers aan de Giro zullen na na vier ritten op Sicilië met een veerboot naar het Italiaanse vasteland gaan, waar ze nog 2,5 week gaan koersen.