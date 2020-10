Omrop TIP: Podcast 'Fan binnenút' oer ferhalen út de GGZ wei

Yn 'Fan binnenút' praat programmamakker Miranda Werkman ien op ien mei helpferlieners fan de GGZ. Hoe sjogge sy nei de tanimming fan it tal meldingen oer ferwarde persoanen? Wat is der feroare yn har wurk, de maatskippij en it belied? Werom krijt de ien it wol en de oar net? En hoe kwetsber binne se sels?