Begraffenissen yn coronatiid: "Het botst met alles wat mensen op dat moment willen"

By it begjin fan de coronakrisis mochten der net mear as 30 minsken by de begraffenis of kremaasje, no binne dat der 60. Dat betsjut dat noch hieltyd minsken dy't by it ôfskied wêze wolle, wegerje wurde moatte. "Dat vind ik heel zwaar. Dat je in de gastenlijst moet knippen. Sommige mensen mogen er niet bij. Trouwens, er zijn ook genodigden die zelf besluiten niet te komen, omdat ze bang zijn besmet te raken".