Skoallen Skier ûndertekenje yntinsjeferklearring oer gearwurking

Der wurdt wurke oan ien Leer- en Ontwikkelsintrum op Skiermûntseach. Dêroer ha de gemeente, de basisskoalle, it fuortset ûnderwiis en de sintra foar berne-opfang in yntinsjeferklearring ûndertekene. De ynset is om ien sintrum te ûntwikkeljen dêr't bern fan 0 oant 16 jier in trochgeande learline folgje kinne dêr't ien team him mei dwaande hâldt.