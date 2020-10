Soargen oer fleanerij boppe Fochtelerfean: folle mear lesfleantugen

It tal bewegingen is mei 2000 omheech gien fan 900 nei 2800. Ek it tal priveeflechten is folle heger as it jier dêrfoar mei 1200 flechten. Neffens de ferieing Omwonenden Luchthaven Eelde jout dit ekstreme oerlêst. Neffens Airport Eelde komme de fleantugen net boppe de lûdsnoarmen en wurde alle regels yn acht naam.

De riedsfraksje fan de CU wol dat de gemeente Eaststellingwerf meiprate kin oer de takomst fan de luchthaven Eelde. Se wolle dat de lesflechten oer in grutter gebiet ferspraat wurde, sadat net ien gebiet alles foar de kiezzen kriget. t giet harren benammen om de natoergebieten lykas it Fochtelerfean.