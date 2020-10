Wiebe Wieling hâldt op as foarsitter fan skoalkoepel OVO Fryslân-Noord

Piter Jelles is op 1 jannewaris dit jier fusearre mei Simon Vestdijk ta de koepel OVO Fryslân-Noord. De ried fan tafersjoch is wiis mei de rol fan Wieling yn syn alve jier as foarsitter. "Hij heeft de organisatie tijdens een dynamische periode geleid, waarbij de scholen en de organisatie grote veranderingen hebben doorgemaakt. Er heeft een grote imagoverbetering plaatsgevonden, er zijn samenwerkingen aangegaan en is er een professionele onderwijskoepel gerealiseerd met daarin 12 unieke en kwalitatief sterke scholen."

Folkert Bangma folget Wieling op as bestjoersfoarsitter. Hy siet sûnt 2015 yn it bestjoer fan Piter Jelles.