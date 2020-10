HEA! Grienteboer Klaas van der Meer fan Damwâld jout it stokje troch

Klaas en Maaike van der Meer fan Damwâld binne ein jierren '80 begûn mei in pear kistjes ierdappels en griente. Stadichoan is de grientesaak útgroeid ta in bloeiend bedriuw dat meidie om de heechste prizen op fakwedstriden. Se hawwe it altyd machtich moai wurk fûn, mar it hat no moai west, Klaas is oer de 65 en it pear jout it stokje oer.