SC Hearrenfean hellet Bulgaar Shopov en Sweed Wendt op Deadline Day

Neffens Bulgaarske media hat Hearrenfean 100.000 Euro betelle foar Shopov. Hy tekenet in kontrakt foar twa seizoenen yn Fryslân mei in opsje foar noch in jier. Shopov wurdt tiisdei noch net presintearre. Yn ferbân mei it tal coronabesmettings yn Bulgarije hat dat lân op it stuit koade oranje. Dêrom moat hy earst tsien dagen yn karantêne.

Benjamin Nygren is foar twa seizoenen hierd fan KRC Genk. Hearrenfean hat by him ek in opsje ta keap.